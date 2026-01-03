UFFICIALE: Infantino è un nuovo giocatore dell'Argentinos Juniors. I sudamericani lo presentano con un video alquanto particolare - VIDEO

Mancava solo l'ufficialità che, finalmente, è arrivata: Gino Infantino passa dalla Fiorentina all'Argentinos Juniors in prestito, con diritto di riscatto. Accompagnato all'annuncio del suo arrivo, però, la pagina ufficiale dell'Argentinos Juniors ha postato un video di presentazione… particolare.

La notizia del giorno

Facendo gioco sul suo cognome, condiviso col presidente della FIFA Gianni, si vedono due membri della rosa che stanno guardando la televisione, capitando su un notiziario locale. Qui, un giornalista annuncia che “in un locale di Buenos Aires che si chiama Gino ci sarebbe il presidente della FIFA, Infantino”. La scena poi si sposta su un sorteggio, simile a quello delle competizioni Uefa, col giornalista che continua commentando le estrazioni: “Nazionalità argentina, ruolo trequartista, nome Gino, cognome Infantino”.

Il video completo

I due giocatori che stanno guardando la TV allora si interrogano: “E se venisse davvero?” “Con quel cognome, che venga davvero…”. La battuta sta nel fatto che l'Argentinos Juniors è un rinomato vivaio, che sta aggiungendo alla sua rosa… un ‘infantino’. Umorismo argentino, sembrerebbe.