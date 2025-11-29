Le parole di Edin Džeko nel post partita di Fiorentina-AEK Atene sono state molto discusse nelle ultime ore, con il bosniaco che nel fare un mea culpa ha però anche chiesto il sostegno del pubblico del Franchi, richiesta (anche per le modalità) non apprezzata da gran parte dei tifosi viola.

La richiesta di Dzeko

La richiesta d'aiuto dell'attaccante 39enne, però, mette sul tavolo tutta la paura che sta vivendo la squadra in questo momento, bloccata tra scarsi risultati in campo e una condizione mentale instabile.

Il lavoro di Vanoli

Anche Vanoli lo ha riconosciuto: il gruppo ha una mancanza di accettazione dell'errore. Adesso serve un allenatore ancora più psicologico e in grado di trovare la strada. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.