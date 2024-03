Campi Bisenzio x Davide Astori, la raccolta fondi in occasione della partita con la Roma. L'iniziativa dell'associazione

Campi Bisenzio ricorderà Davide Astori. In occasione di Fiorentina-Roma, gara della 28° giornata di Serie A in programma questa domenica alle ore 20:45 al Franchi, l'associazione Davide Astori sarà allo stadio Artemio Franchi con una raccolta fondi che verrà devoluta alla popolazione di Campi Bisenzio, vittima della tremenda alluvione dello scorso novembre.

La gara tra Fiorentina e Roma è stata scelta alla luce dell'anniversario dalla scomparsa del capitano, lo scorso 4 marzo, ma anche perché Viola e giallorossi sono le ultime due maglie indossate dal compianto capitano gigliato.

Per donare online è possibile cercare sul portale GoFundMe l'iniziativa intitolata "Per Campi Bisenzio in memoria di Davide Astori". Come specificato sopra, si potrà versare una cifra simbolica anche domenica sera, all'interno dei cancelli del Franchi.