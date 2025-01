Gudmundsson fa cento! Una media invidiabile sottoporta per l'islandese in Serie A, che ora va confermata a pieno anche alla Fiorentina

A pochi giorni dal terzo anniversario del suo arrivo in Italia, datato 22 gennaio 2022, Albert Gudmundsson ha raggiunto un prestigioso traguardo personale. Di recente l'attaccante islandese della Fiorentina ha infatti collezionato la sua 100esima presenza con una squadra italiana.

Le quattordici apparizioni stagionali in maglia viola, distribuite tra campionato, Coppa Italia e Conference League, si sommano alle 87 messe assieme in precedenza con la casacca del Genoa, il club che nell'inverno di tre anni fa lo prelevò in Olanda dall'AZ Alkmaar. In queste 100 gare Gudmundsson ha trovato 35 volte la via della rete, viaggiando quindi alla media di oltre un gol ogni tre partite.

Una statistica importante per un giocatore che non è esattamente una prima punta, parzialmente confermata anche alla Fiorentina. Malgrado non sia ancora riuscito a disputare più di tre quarti di gara con i gigliati, a causa di alcuni guai fisici di lieve entità che lo tormentano dalla scorsa estate, Albert ha comunque scritto il proprio nome sul tabellino in ben quattro occasioni, (3 in campionato e una in Conference) realizzando anche il rigore nella serie finale della gara di Coppa Italia contro l'Empoli.

Ad arricchire ulteriormente il bottino personale di Gud si devono poi aggiungere anche gli 11 assist sfornati nel suo triennio italiano dal numero 10 gigliato, capace dunque di essere decisivo sotto porta in ben 46 occasioni su 100 partite.