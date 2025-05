Di Francesco tira un sospiro di sollievo, trovando un importante recupero per lunedì. Non ce la fa invece un ex viola

Prime conferme per Di Francesco all'antivigilia della sfida contro la Fiorentina di lunedì, al Penzo. L'allenatore abruzzese trova infatti un importante recupero; non ce la fa, invece, un ex viola.

Come riporta Tuttomercatoweb, infatti, Di Francesco potrà contare su Kike Perez, lo spagnolo che ha trovato il gol decisivo per pareggiare col Torino, che era però uscito per infortunio. Allarme rientrato, col giocatore che sarà arruolabile. Niente da fare, invece, per Alfred Duncan: stagione difficile per l'italo-ghanese, che quindi si perderà la sfida del Penzo.