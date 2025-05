Enzo Baldini, giornalista di Rai Sport, ha commentato il finale di stagione della Fiorentina e lo stato attuale della rosa a disposizione di Palladino, che non ha esitato a elogiare. Queste le sue parole.

“Ci credo nei 9 punti, ma potrebbero non bastare. Già lunedì sarà difficilissima contro una squadra che subisce poco ed è all'ultima spiaggia. Anche noi comunque siamo quasi ‘alla frutta’, i nostri giocatori più importanti tranne Gosens e De Gea non sono più quelli di una volta, e anche i sostituti non danno niente alla squadra. Non è solo un discorso fisico ovviamente, Palladino ha fatto qualche scelta discutibile, io Fagioli non lo avrei mai tolto. Richardson è ancora molto acerbo, ha il latte in bocca, Folorunsho ha deluso ovunque abbia giocato, Zaniolo è diventato un caso, Beltran ha fatto un passo indietro. Intanto la Fiorentina dovrà valutare chi riscattare, abbiamo circa 15 giocatori in prestito, non vorrei essere nei panni di Pradè perché quelli che torneranno dai prestiti, la maggior parte sono inutili alla nostra causa e sono esuberi da tempo".

“Il rinnovo di Palladino un bel segnale, perché la società ha avuto 8 mesi di tempo per capire se fosse lui l'allenatore giusto. Non mi ha meravigliato, sta facendo esperienza, ha fatto meno gavetta di Italiano ma ha anche avuto tanti problemi, non scordiamoci che ha fatto una preparazione perdendo metà rosa, poi ha perso Bove, poi la mamma… Non ci dimentichiamo le otto vittorie consecutive, ha battuto Inter, Milan e Juve, siamo ancora in corsa per l'Europa e addirittura la Champions, anche se molto difficile. Il prossimo anno anche lui avrà le idee più chiare: mi piace perché in sala stampa non è mai banale, è un napoletano che ha quella malizia che a noi manca, sono convinto che ne sentiremo parlare. Se i sostituti poi dovevano essere De Rossi o Aquilani, con tutto il rispetto, scelgo Palladino tutta la vita"