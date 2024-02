Orlando: "Ho scommesso che il Bologna arriverà davanti alla Fiorentina. Corsa Champions? I rossoblu se la giocano...con l'Atalanta"

Nel corso di questa stagione, Fiorentina e Bologna si sono già affrontate due volte ed in entrambe le circostanze sono stati i viola ad avere la meglio (anche se in Coppa Italia il successo è arrivato ai rigori).

“Ho fatto una scommessa: il Bologna arriva davanti alla Fiorentina”

Due sconfitte quelle degli emiliani, immeritate, secondo il parere dell'ex centrocampista viola, Massimo Orlando: “I rossoblù meritavano in entrambe le partite e i fiorentini hanno ammesso la superiorità - ha detto Orlando al Corriere di Bologna - Ho fatto una scommessa, che il Bologna gli arriva davanti (il riferimento è alla Fiorentina, ndr.): è una squadra vera. La Viola è solo più abituata a giocare a certi livelli e ha due o tre giocatori che possono cambiare la partita”.

“La Champions? Se la giocano in due…”

Quanto alla corsa Champions, la conquista del quarto posto è una lotta a due per Orlando, ma in questa lotta non c'è la Fiorentina: “Per me se la giocano Atalanta e Bologna e con merito”.