Si ricomincia! Genoa-Fiorentina e una sfida nella sfida da tenere subito d'occhio. Spalletti assiste interessato

Ci siamo! Stasera torna la Fiorentina! La formazione di Vincenzo Italiano sarà in quel di Genova per sfidare il Grifone dell'ex Alberto Gilardino. Ambizioni diverse, stessa voglia di presentarsi al meglio per le due compagini, che stanno facendo un bel mercato estivo.

La Gazzetta dello Sport, infatti, si concentra soprattutto sul duello argentino in attacco: Beltran vs Retegui. Se sarà sfida anche in campo, con tutta probabilità sarà il tempo a dircelo, visto che il giocatore viola partirà dalla panchina. Al suo posto Nzola, poi se i due potranno coesistere, anche questo, ce lo dirà il tempo e mister Italiano.

Occhi interessati sulla sfida quelli di Luciano Spalletti, ieri ufficializzato neo ct della Nazionale, che deve tenere sotto la lente di ingrandimento sia Retegui, sia Beltran (che deve ancora scegliere se giocare per l'Italia o per l'Argentina, avendo doppio passaporto. Nel mirino le convocazioni per i prossimi due impegni degli azzurri, che saranno fatte in base ai primi tre turni di Serie A.