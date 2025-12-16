Ex giocatore viola, Mauro Bressan ha analizzato il momento della Fiorentina a Radio Sportiva, spaziando tra vari argomenti e provando a fare un quadro delle problematiche della squadra di Vanoli.

’Se anche Kean e De Gea non eccellono…’

“È abbastanza imbarazzante che la Fiorentina non abbia ottenuto una vittoria dopo 15 partite. Una situazione incredibile ed inaspettata, la squadra non è da primi posti ma non certo da ultimo. Si sono sommate situazioni che hanno fatto degenerare tutto, culminata con la sconfitta col Verona, uno scontro salvezza alla quindicesima giornata… e questo già dice tutto. La Fiorentina ha provato a fare qualcosa, non è stata malaccio, ma in questi momenti gli episodi non ti favoriscono. Tanti elementi, soprattutto i più rappresentativi come Kean e De Gea, stanno vivendo un momento molto negativo. Se anche loro non eccellono, la situazione diventa grave”.

’Serve una vittoria, anche fortunosa, poi…’

“Penso Vanoli non si aspettasse una situazione del genere, è arrivato con grande entusiasmo e voglia di sovvertire la situazione. Il problema dell’allenatore è uno dei tanti, non penso che se arrivasse Mourinho, o Ancelotti, si potrebbe far di meglio. Lo spogliatoio non sta vivendo dei buoni momenti e questo aspetto si è visto, vedi il rigore di Sassuolo: una squadra ha delle regole precise. Ora va tutto storto, ma la Fiorentina non deve piangersi addosso; c’è la possibilità di risalire c’è ancora, ma deve succedere qualcosa. Serve una vittoria, anche fortunosa, la Fiorentina poi ha giocatori superiori alle squadre che lottano. L’impegno in Conference? In questo momento può anche essere un problema”.