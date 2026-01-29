UFFICIALE: Dopo la separazione dalla Fiorentina Nicolussi Caviglia trova finalmente una sistemazione. I dettagli

La notizia era ormai già nell'aria da qualche giorno, con il giocatore che già da una settimana ha lasciato Firenze, ma adesso è ufficiale. Dopo aver praticamente fallito in viola, ed esser stato rispedito a Venezia, Hans Nicolussi Caviglia ha ufficialmente trovato una nuova squadra.

Da Firenze all'Emilia, passando per Venezia: Nicolussi Caviglia cambia finalmente aria

L'ormai ex centrocampista di Fiorentina e Juventus questo pomeriggio ha ufficializzato l'accordo con il suo nuovo club: da questo pomeriggio Nicolussi Caviglia è ufficialmente un nuovo giocatore del Parma. Il centrocampista si trasferisce in Emilia con la forma del prestito con diritto di riscatto condizionato, come concordato già in estate cn la Fiorentina, in base al completamento del 50% delle partite. Da capire il prezzo totale dell'operazione, che comunque dovrebbe aggirarsi tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Il comunicato ufficiale del Parma

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club ducale: “Parma, 29 gennaio 2026 – Parma Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive, le prestazioni del calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia Football Club. Centrocampista dotato di grande dinamismo, torna a vestire la maglia gialloblu dopo l'esperienza della stagione 2020/21".

"Nato ad Aosta il 31 marzo 2000, Nicolussi Caviglia è cresciuto nel Settore Giovanile della Juventus, club con cui ha esordito in Serie A a soli 18 anni. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze significative con le maglie di Perugia, Salernitana, Südtirol e Venezia, distinguendosi per qualità tecniche e capacità di inserimento. Benvenuto in gialloblu, Hans!”.