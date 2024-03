L'unica eccezione alla continuità? Può rappresentarla Duncan, con un Bonaventura da reinquadrare

Salvo grosse sorprese (che non sarebbero così strane in realtà), convinzione generale è che per la gara di stasera con il Torino, ci sia spazio per la continuità rispetto al match con la Lazio. Da valutare qualche tipo di accorgimento rispetto all'all-in offensivo di lunedì scorso, in particolare nella posizione di Bonaventura.

Al suo posto in mediana potrebbe spuntare nuovamente Duncan, per questioni di muscolarità, anche se a livello fisico ciò che fa la differenza è spesso più l'atteggiamento globale di squadra che le caratteristiche dei singoli.