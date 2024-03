Gonzalez sente le vibrazioni di Poznan: dopo pali e rigori il 10 viola è pronto a decollare, proprio nel momento clou

Lo stop di un paio di mesi tra dicembre e gennaio ha reso l'attuale stagione molto simile alla scorsa, anch'essa falcidiata da una pausa a metà, tra infortuni e Mondiale. Per Nico Gonzalez questo è il momento della grande crescita e secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare proprio nel momento clou.

Un po' come l'anno scorso quando a Poznan annunciò di volersi caricare la squadra sulle spalle e così fu. Non solo in Polonia ma anche a Basilea e diverse altre gare del finale di stagione. Dopo i 2 rigori sbagliati di fila, i pali e 1 eurogol col Frosinone, il numero 10 è pronto a trascinare ancora la Fiorentina. Contro quel Torino a cui segnò il primo gol in Italia.