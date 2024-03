Italiano pronto perfino a snaturare se stesso: non c'è Maccabi che tenga di fronte alla corsa... per l'Europa League

L'obiettivo chiaro, sicuro, Vincenzo Italiano l'ha chiarito ieri: migliorare il piazzamento in campionato e puntare almeno l'Europa League. Per questo la corsa di questi ultimi 3 mesi di stagione dovrebbe basarsi principalmente sulla Serie A ('faremo delle scelte' aveva detto a inizio stagione). Ecco spiegata quel senso di snaturamento che potrebbe portare il tecnico viola a… dare continuità ai suoi.

Fin qui infatti, Italiano ha messo in campo 141 formazioni diverse in 141 partite da allenatore ma secondo il Corriere dello Sport-Stadio potrebbe ripresentare lo stesso undici che ha battuto alla grande la Lazio. Non c'è Maccabi Haifa che tenga, la gara di stasera col Torino rappresenta uno snodo cruciale per la corsa al sesto posto.