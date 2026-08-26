Mini-stendardi e uno striscione per i 100 anni della Fiorentina: le celebrazioni al Viola Park - FOTO

Certamente non si può accusare il Comune di Bagno a Ripoli di aver allestito una scenografia invasiva. Per partecipare ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina, i pali dell’illuminazione di via Pian di Ripoli, davanti al Viola Park, sono stati trasformati in pennoni per sorreggere piccoli stendardi, alternati nei colori viola e bianco.

Gli stendardi sulle illuminazioni

Per accorgersene, però, occorre alzare parecchio lo sguardo: è stata scelta una dimensione decisamente… da francobollo. Forse per non creare distrazioni agli automobilisti. La sicurezza, prima di tutto.

Lo striscione alla rotonda

La decorazione si sviluppa dall’incrocio con via Granacci fino alla rotonda di Quarto. Nella grande aiuola accanto alla rotonda (quella nota per la scultura di Atchugarry) è stato invece installato un grande striscione viola con lo stemma della Fiorentina, il numero 100 e il simbolo del Comune di Bagno a Ripoli. Sotto campeggiano due messaggi: “Auguri Fiorentina!” e “Orgogliosi di far parte della grande storia viola”.

Ecco tutte le immagini:

Lo striscione dedicato al centenario della Fiorentina, vicino al Viola Park.

Le decorazioni bianche e viola alle illuminazioni vicine al Viola Park.