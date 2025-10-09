Presente quest’oggi al Festival dello sport di Trento, l’ex difensore di Fiorentina e Roma Pietro Vierchowod ha avuto modo di dire la sua su alcuni temi di attualità: dalla decadenza della scuola difensiva italiana alla situazione attuali della squadra di Stefano Pioli. Questo il suo commento a Tuttomercatoweb

“La prima riflessione che mi viene da fare è che adesso si gioca poco, cioè all’interno di una partita si vede poco gioco: le squadre adesso sono forse troppo fisiche, che portano a non vedere piu il bel gioco che vedevamo una volta. Adesso non vedo piu i campioni di una volta. Oltretutto ci sono i difensori che non sono piu capaci di marcare, e questa per noi è una grande pecca: in Italia eravamo ritenuti i migliori difensori al mondo, adesso non piu”.

“Un tempo i difensori italiani dettavano legge, mentre adesso..”

Ha anche aggiunto: “Io ho fatto 38 gol in Serie A nella mia carriera, questo vuol dire che nn pensavo solo a difendere. Giocavo, impostavo le azioni coi miei compagni e se avevo l’opportunità andavo a chiuderle. Cose del genere non le vedo più: non c’è un difensore capace di fare la doppia fare. Adesso nell’uno contro uno non sono piu capaci di difendere, tutti tendono a scappare: la marcatura a zona non necessita che si debba sempre scappare, quando si è in superiorità numerica si affrontano gli avversari. Ci sono alcuni cose dei nostri tempi che questi giocatori ancora non hanno capito”.

“La colpa credo che sia degli istruttori, non dei settori giovanili”

Uno sguardo ai settori giovanili: “Non so se sia colpa dei settori giovanili, anche perchè forse i settori giovanili veri non esistono piu. La colpa forse è degli istruttori di oggi che probabilmente non sono all’altezza di quelli di un tempo. I difensori presenti in nazionale sono gli unici all’altezza, per il resto vedo poca roba. Un tempo eravamo i migliori del mondo in questo, mentre adesso andiamo a prendere giocatori all’estero. Ci sono alcuni giovani, come Leoni e Comuzzo, che si vede che sono bravi ma la differenza è che giocano poco e se lo fanno lo fanno lontano dall’Italia”.

“La Fiorentina è peggiorata rispetto allo corso anno: ecco perchè”

Ha poi concluso anche con un commento sulla Fiorentina di Stefano Pioli: “Ho visto la partita contro il Como ed ho visto una squadra che forse ha poca personalità e qualità in mezzo al campo. E forse è peggiorata anche in difesa: gli altri anni almeno in fase difensiva non era male, quest’anno invece i dati sottolineano come la situazione non sia quella di un tempo. Sono comunque convinto che sia colpa soprattutto del centrocampo: quest’anno la mediana non fa filtro. I tanti gol subiti su calcio piazzato? Vuol dire solo una cosa: che non si sa marcare”.