Nel calcio molto spesso si litiga e si fa la pace in un batter d'occhio ma le situazioni legate a Biraghi e Parisi non favoriscono certo la buona convivenza tra il loro agente Mario Giuffredi e la Fiorentina. Il procuratore del capitano viola non le ha mandate a dire oggi pomeriggio, tradendo un fastidio massimo verso il tecnico viola e, chissà forse a questo punto anche verso il club.

I due mancini di fascia non sono tra l'altro gli unici rappresentati da Giuffredi, che ha in scuderia anche Luca Ranieri. Fortuna vuole in questo caso, che il rinnovo del difensore sia arrivato appena in tempo, a fine agosto, e non ponga sotto alcun tipo di “ricatto contrattuale” il classe ‘99 che ha firmato fino al 2028. Di tempo, e operazioni, per rimediare ce ne saranno ma nel frattempo la patata bollente è tutta nelle mani dell’agente.