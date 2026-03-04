Kean: "Proverò ad esserci per la prossima partita. Il viola è il mio colore preferito"

La giornata di ieri, il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, l'ha trascorsa a Milano, dove era presente ad un evento targato EA Sports FC e Lega Serie A.

Kean ci prova

In quel contesto ha rilasciato anche alcune dichiarazioni più ottimistiche relativamente alle sue condizioni fisiche, rispetto a quanto uscito stamani su alcuni giornali: "Sto bene e cerco di star meglio ogni giorno. Proverò ad essere in campo per la prossima partita”.

Il viola è…

Kean ha anche detto: “Il viola è il mio colore preferito”. Frase questa che non potrà altro che fare piacere a tutti i tifosi gigliati che vedono in lui un punto di riferimento importante per la squadra e non solo nel presente.