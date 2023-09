La Gazzetta dello Sport: Nico alle stelle

A pagina 25 de La Gazzetta dello Sport è presente un articolo dedicato alla Fiorentina, intitolato: “Ikone in dubbio per l'Atalanta ma Nico è alle stelle”. Sottotitolo: “Il francese è fuori da inizio agosto, Gonzalez è tornato ancora più carico dalla nazionale. Mina out un mese”.

Articolo che inizia così: “Un occhio all’infermeria e l’altro al campo. Così Vincenzo Italiano sta trascorrendo la settimana che porta, alla ripresa del campionato dopo la sosta, verso la delicata sfida contro l’Atalanta in programma al Franchi domenica alle 18”.