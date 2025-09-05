La scelta di Nicolussi per far rendere al meglio Fagioli. Un nuovo (vecchio) ruolo per ritrovare al 100% l'ex bianconero

Che Nicolò Fagioli abbia talento, è indubbio. La Nazione analizza le prestazioni del numero 44 viola, che ha riiniziato la stagione a Firenze tra luci e ombre dopo il riscatto obbligatorio scattato con la qualificazione in Conference.

La scelta di Nicolussi

La Fiorentina crede nel ragazzo e quando c'è lui in campo la squadra gira meglio. Quando però la pressione intorno a lui si è fatta pesante, il ragazzo ne ha risentito in maniera importante. Le sue geometrie al centro del campo saranno supportate anche da Nicolussi Caviglia.

Il nuovo centrocampo

L'ex Venezia è stato scelto per far tornare Fagioli a fare la mezzala con un regista puro in mezzo. Nell'altro spot libero a centrocampo o Sohm o Mandragora, qualcuno con muscoli e forza. Ora serve ritrovare il miglior Fagioli da falso regista, senza più troppi compiti in impostazione e tanta fantasia da mettere a disposizione della squadra.