Rambaudi: "La Lazio stia attenta a Kean, ha trovato continuità sotto porta. Noi dovremmo essere bravi sui cross, la Fiorentina li soffre molto"

L’ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi ha parlato a Radiosei in vista della sfida di domani sera contro la Fiorentina.

“Immagino che Palladino preparerà bene la sfida, senza concedere ripartenze. In fase di non possesso, si dovrà pressare con i tempi giusti senza far ragionare i due di centrocampo. Anche la Fiorentina riparte con tanti uomini, bisognerà stare attenti soprattutto a Kean: quando gli viene lasciato spazio davanti, questi giocatori ti creano delle problematiche. Lui ha trovato continuità davanti alla porta. Noi dobbiamo essere bravi ad evidenziare le loro difficoltà con la nostra aggressività”.

“Non avere Tavares influisce sulle opzioni possibili, Pellegrini dovrà essere bravo a mettere dei cross importanti, ha il piede per poterlo fare. Vanno messi palloni forti, tesi, cercando l’anticipo di Castellanos e Dia: i viola soffrono molto queste letture”.