Il Monza ha trovato il suo centrale di difesa: arriva dall'Inter in prestito e sblocca la cessione di Pablo Marì

Il Monza si muove ancora in difesa: in dirittura d'arrivo Tomas Palacios, difensore argentino dell'Inter che, secondo quanto riportato da Sky Sport, non è partito coi suoi compagni per la trasferta di Lecce.

Questa trattativa per il classe 2003 sbloccherebbe la cessione di Pablo Marì alla Fiorentina, che ha l'accordo coi viola ma che non viene liberato dai brianzoli per temere di rimanere scoperti: Bocchetti lo ha lasciato fuori dai convocati per la sfida di lunedì contro il Genoa, forse per motivi legati proprio al mercato. Dopo averci provato per Valentini, dunque, il Monza trova il suo centrale argentino.