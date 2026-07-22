Soulé e l'inghippo arabo: cosa rallenta la cessione dell'argentino che piace alla Fiorentina

Matias Soulé è entrato con prepotenza tra i nomi caldi per il mercato della Fiorentina, squadra ancora carente di esterni. L'ultima situazione lato Roma, però, potrebbe rallentare non di poco le eventuali trattative.

Dato in partenza

L'argentino piace alla Fiorentina ed era stato molto chiaro quando, al rientro a Roma per il ritiro, aveva detto ai giornalisti “Restare? Sinceramente, non lo so”. Tante le squadre su di lui, non ci sono certo solo i viola, ma la distanza economica e la concorrenza non sono il problema principale di questa eventuale trattativa.

L'inghippo arabo

La Roma sembrava infatti a un passo dal firmare Summerville, esterno olandese del West Ham, come suo sostituto - o comunque, i soldi della cessione dell'argentino avrebbero fatto comodo alle casse giallorosse -, ma sul ragazzo si è inserito l'Al Hilal che, come riporta Fabrizio Romano, sarebbe passato in vantaggio grazie a un'offerta più cospicua sul piano dell'ingaggio, convincendo il giocatore.

Tutto da rifare

La situazione è ancora in stallo, ma Summerville sembra davvero orientato verso l'Arabia. Il mancato arrivo del suo sostituto, ad ogni modo, non elimina del tutto le possibilità di vedere Soulé a Firenze, bensì fa slittare qualsiasi discorso e, qualora la Roma non trovasse la quadra per un sostituto adatto, è difficile credere che si priveranno dell'argentino così facilmente.