Intervenuto a Toscana Tv nel dopo gara di Cagliari-Fiorentina, l'ex attaccante viola Massimo Orlando ha toccato vari temi nell'analisi della vittoria gigliata in Sardegna, soffermandosi anche su alcuni singoli.

‘Successo viola meritatissimo, la Fiorentina ha gestito da grande squadra’

“Una grande vittoria della Fiorentina, e meritata. Non era facile ribaltare la partita su un campo difficile come Cagliari per come si era messa, e la squadra ha interpretato bene la partita dopo l’iniziale momento di sbandamento. Nella ripresa la Fiorentina ha rischiato solo in un’occasione, gestendo da grande squadra. Non ho mai visto giocare a calcio così la Fiorentina quest’anno e certamente si vede il lavoro di Palladino”.

‘Per 35 milioni avrei ceduto Comuzzo senza pensarci’

“Pongracic si è imposto con la difesa a tre e Comuzzo invece ha perso il posto e non gioca più. Io a 35 milioni lo avrei ceduto, senza nemmeno pensarci… per essere un difensore centrale di oggi non è neanche altissimo. Pongracic ha una grande capacità di strappare e uscire palla al piede, ha fisicità e personalità. Ha coraggio e sa verticalizzare. Serviva pazienza, ricordiamo la prima gara che giocò da centrale a Parma, era in sofferenza e andò in difficoltà come tutti”.

“La società viola ha operato bene facendo una buona squadra, poi ci sono stati tanti alti e bassi, anche dei singoli della rosa viola. L’Empoli ha buttato via tanti punti pesanti e perso calciatori importanti per infortunio, però prova a giocare calcio, soprattutto fuori casa. Poi c’è il Betis, che ha grande entusiasmo ed un pubblico molto caloroso. Gli spagnoli sono in piena lotta per la Champions League”.