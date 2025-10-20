Fagioli: "La sconfitta di ieri e questo avvio di stagione sono davvero difficili da digerire"

Il centrocampista della Fiorentina (in crisi personale e di prestazioni), Nicolò Fagioli, tramite i social ha espresso il proprio pensiero circa la sconfitta viola di ieri e sul cammino della squadra in questo avvio di campionato.

“Una sconfitta difficile da digerire”

“E' difficile digerire la sconfitta di ieri e questo avvio di stagione - scrive Fagioli - Ma solamente tutti insieme e uniti possiamo uscirne più velocemente possibile. A partire da giovedì in coppa”.

Servono Fagioli e Gudmundsson

Anche contro il Milan la sua performance non è stata all'altezza della situazione. I tifosi viola si aspettano la reazione della squadra e quella sua e di Gudmundsson in particolare, perché sono proprio loro due quelli che dovrebbero dare maggiore imprevedibilità ai viola.