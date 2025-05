La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera contro il Torino: quante novità per Galloppa, ne cambia undici! Debutto per il portiere

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino, gara valida per l'ultima giornata del Campionato Primavera. Mister Galloppa ne cambia undici su undici rispetto allo schieramento contro la Lazio; è una giusta occasione per far assaggiare il campo a chi l'ha visto meno in stagione. Debutto assoluto in Primavera per Gianmaria Fei, estremo difensore dell'Under 18, da cui arrivano in formazione titolare anche Turnone, Evangelista e Angiolini. Il modulo è sempre lo stesso, con la difesa a tre, due esterni a tutta fascia e un folto attacco.

FIORENTINA (3-4-1-2): Fei; Turnone, Sadotti, Elia; Lamouliatte, Ievoli, Deli, Evangelista; Puzzoli; Angiolini, Tarantino. All.: Daniele Galloppa.