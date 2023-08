Fiorentina: I soldi e la cessione di Amrabat per mettere a segno il vero colpo di questo mercato

Sembrava essere una di quelle situazioni di mercato che si sarebbero risolte in fretta quella di Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina aveva lasciato in fretta e furia a giugno il ritiro della sua nazionale, perché al centro di alcune trattative e tutto lasciava prefigurare il suo addio rapido e soprattutto remunerativo per le casse viola.

Adesso siamo quasi a fine mercato e l'ex Verona è ancora alla ricerca di una sistemazione per la prossima stagione, fatto fuori anche dalle liste per i play off di Conference proprio per questo motivo.

E i suoi soldi sarebbero doppiamente importanti, per chiudere definitivamente questo caso, e anche perché verrebbero riutilizzati per portare a casa un giocatore importante e di prospettiva: Tommaso Baldanzi; il club viola è pronto a prendere il talento dell'Empoli, ma sta aspettando questa evoluzione prima di agire.

Una ventina di milioni di euro, questa la valutazione che viene fatta del giocatore da parte degli azzurri e che la Fiorentina però potrebbe pure modulare in maniera diversa. Per intendersi, non tutto subito, ma una parte fissa e qualche bonus per avvicinarsi a quella cifra. Poi bisognerebbe trovare anche una collocazione al ragazzo che potrebbe essere in alcuni casi di giocare trequartista (alternandosi con Bonaventura), ma anche inventargli un ruolo da interno così come già fatto a suo tempo con Castrovilli.