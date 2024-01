Il dg della Fiorentina Joe Barone a Sky Sport ha parlato anche dei possibili movimenti di mercato in casa viola: "Insigne? Non ci sono possibilità che venga alla Fiorentina. Non bisogna dimenticare le liste, sono un tema importante. Sappiamo quali sono le nostre esigenze e siamo pronti a intervenire".

"Ngonge? Vedremo prossimamente"

E poi aggiunge: "Brekalo stasera è titolare e fa parte della Fiorentina. Ngonge oggi ha fatto una buona partita col Verona: vedremo nei prossimi giorni se ci sarà qualche movimento. Abbiamo già il frigo abbastanza pieno".