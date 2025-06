Anche il Real Betis non la passa liscia: multa salata e prossima trasferta vietata in Europa dopo i fatti del Franchi

Sono da poco arrivate le decisioni della UEFA in merito ai fatti avvenuti durante Fiorentina-Real Betis, semifinale di ritorno di Conference League al Franchi che è stata teatro di scontri e disordini sugli spalti e in campo. Durissime le sanzioni nei confronti della Fiorentina (LEGGI QUI), ma a passarla liscia non è nemmeno il Real Betis, seppur in maniera più leggera.

Le accuse nei confronti della squadra sivigliana erano: lancio di oggetti, accensione di fuochi d'artificio e risarcimento danni. La UEFA ha comminato una multa da 30mila euro al al Real Betis, con il divieto di vendere biglietti ai suoi tifosi per la prossima partita in trasferta in una competizione UEFA.