Fiorentina-Torino 5-3 d.c.r.

FIORENTINA (1-4-2-3-1): Tognetti; Biagetti (C), Baroncelli, Romani, Fortini; Harder (76' Vitolo), Ievoli (82' Gudelevicius); Sene, Rubino, Caprini; Braschi (82' Presta).



A disp.: Leonardelli, Vigiani, Scuderi, Presta, Vitolo, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Maggini, Balbo, Ofoma.

Allenatore: Daniele Galloppa

RUBINO: GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! GOOOOOOOOOOLLLLLL! LA FIORENTINA VINCE LA COPPA ITALIA! Tiro perfetto del numero 19!

PERCIUN: GOL. Destro perfetto che non lascia scampo a Tognetti!

FORTINI: GOL! Palla al sette! Freddezza pura il tiro dell'esterno viola! 4-2 Fiorentina!

GABELLINI: GOL. Rete dell'attaccante del Toro, che apre il piattone mancino e spiazza Tognetti 3-2

ROMANI: GOL! Mancino incrociato perfetto! 3-1 Fiorentina

NJIE: GOL. Tognetti intuisce ma non arriva sul destro ben incrociato del gambiano. 2-1

BARONCELLI: GOL! Botta centrale del difensore viola! 2-0!

DELLAVALLE: PARA TOGNETTI! Intuisce in pieno l'angolo il portiere viola, che vola alla propria destra e para! 1-0 Fiorentina

CAPRINI: GOL! Spiazzato Abati con un tiro ad incrociare di grande freddezza. 1-0

Inizia la Fiorentina

Finisce qui. La partita si deciderà ai calci di rigore

120' 1 minuto di recupero

114' DALLA VECCHIA! Conclude il giocatore granata, che incrocia il destro sugli sviluppi di un rinvio di Abati, ma Tognetti risponde presente e respinge il tiro

113' Il Torino ha la forza di imbastire un'azione e a liberarsi al tiro è Acar, appena entrato, ma il suo sinistro è sballato e non centra la porta

111' CAMBIO TORINO: Fuori Savva, entra l'austriaco Acar

111' AMMONITO DELLAVALLE. Presta salta secco il capitano del Torino che lo mette giù e viene ammonito

110' Si libera al tiro Caprini che salta Mendes e poi calcia col destro, pallone troppo debole e centrale, para facilmente Abati

109' Fortini sembra uno dei pochi ad averne ancora e penetra in area di rigore, mancando però clamorosamente della lucidità di servire Caprini solissimo a rimorchio e consegnando con un flebile sinistro la palla ad Abati

107' In tribuna al Dall'Ara presente anche Michael Kayode, prodotto del vivaio viola e ora giocatore della Fiorentina

106' Via al secondo tempo supplementare, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo supplementare

105' 1 minuto di recupero

102' Primo tempo supplementare contrassegnato da imprecisione e stanchezza. Ora la Fiorentina prova a fare giro palla nella speranza di trovare un buon varco

98' CAMBIO FIORENTINA: Entra Vigiani per Biagetti, fascia di capitano che passa a Fallou Sene

97' Crampi per un esausto Biagetti, entrano i componenti dello staff medico viola, difficile che Biagetti possa proseguire la gara

96' Gabellini si beve Biagetti nell'uno contro uno e guadagna un calcio di punizione pericoloso dopo il fallo del capitano viola. Conclude in porta Perciun, palla insidiosa ma che finisce sulla parte alta della rete

95' Tentativo di tiro dai 40 metri del lituano Gudelevicius: palla che finisce nella termosfera

94' Rischia tantissimo Abati che aspetta troppo ad andare al rinvio pressato da Caprini, il portiere del Toro colpisce la punta viola ma è fortunato sul rimpallo e riesce a riavventarsi sul pallone

92' Pimpante e intraprendente Presta, ottiene un calcio di punizione subendo fallo. Piazzato affidato a Rubino ai 30 metri, tutti i colpitori viola si fiondano nell'area granata: calcia però male il 19 gigliato, respinge di testa Dellavalle

91' Via al primo tempo supplementare! FORZA VIOLA!

Finisce qui. La gara proseguirà ai supplementari

90' 3 minuti di recupero

90' PERCIUN! Bell'assolo del moldavo che poi conclude cercando il palo lungo col destro a giro, palla che esce di poco

89' Presta accelera ed entra in area di rigore, venendo poi abbattuto da Marchioro, con braccia e gambe. Sembrava netto il penalty per la Fiorentina

88' Per un soffio Rubino non riusciva a battere a rete da pochi passi, dopo che un tiro di Gudelevicius aveva incrociato la traiettoria di corsa di Caprini

88' Ha spazio Dalla Vecchia che decide di andare al tiro dai 25 metri ma conclude in maniera pessima: pallone altissimo

82' CAMBI FIORENTINA: Entra Gudelevicius per Ievoli, poi fuori Braschi e dentro Presta

80 CAMBI PER IL TORINO: Fuori Padula, Ciammaglichella e dentro Gabellini e Perciun, giocatore moldavo

80' SENE! Colpo di testa dell'attaccante africano sul corner di Rubino a uscire e palla alta di un soffio!

77' Botta fortuita di Ciammaglichella a Ievoli, rimane a terra il giocatore della Fiorentina e il gioco si ferma, lo staff sanitario viola si sta prendendo ora cura del calciatore numero 33

76' CAMBIO FIORENTINA: Esce Harder, che non prende per niente bene il cambio, ed entra Vitolo

75' TRAVERSA DI DALLA VECCHIA! Romani si fa soffiare palla in maniera sanguinosa, Savva imbuca per Dalla Vecchia che calcia forte col destro in diagonale centrando la traversa

74' Rischia grosso il Torino sul corner, ma alla fine il tiro di Romani viene deviato, mentre in precedenza Baroncelli non era riuscito a trovare lo spiraglio per andare al tiro

73' Caparbio Biagetti che guadagna un corner con un'azione insistita, in precedenza mastodontico abbaglio dell'arbitro Bordin che non rileva un netto fallo su Ievoli

70' Caprini taglia il campo e apre per Sene che prova ad accentrarsi per liberarsi al tiro ma lo fa col sinistro, conclusione respinta dal muro della difesa del Torino

68' AMMONITO IEVOLI. Fallo tattico del centrocampista viola che rimedia un giallo inevitabile

67' BRASCHI! Si divora un gol il centravanti viola sull'assist perfetto di Sene, facendosi respingere il tiro da Abati da pochi passi. Decisivo intervento del portiere del Torino ma Braschi poteva e doveva fare meglio

66' Banale palla persa da Biagetti, Njie recupera la sfera e tenta il tiro da fuori, stavolta la parata di Tognetti è molto più facile e il portiere viola blocca senza patemi

65' AMMONITO HARDER. Il gambiano Njie salta secco Harder che lo trattiene vistosamente: cartellino giallo per il centrocampista viola

64' PADULA! Tognetti respinge il tiro dell'attaccante del Toro sul traversone di Marchioro, nella circostanza molto intelligente Ciammaglichella a fare un velo che ha liberato il compagno

63' Baroncelli si spinge in avanti e colpisce di testa il cross dalla destra di Biagetti, pallone troppo centrale che trova i guantoni di un attento Abati: blocca in presa alta il portiere del Torino

62' DELLAVALLE! Ancora il capitano del Toro viene abbandonato sul corner di Silva e stacca di testa, Savva non riesce ad impattare e respinge la difesa viola che si salva ancora

61' DELLAVALLE! Svetta il capitano del Torino sul corner di Silva, miracoloso salvataggio sulla linea di Biagetti

60' SAVVA! Fa tutto da solo il cipriota che punta Fortini e si accentra sul sinistro, poi calcia a rete, tiro centrale che Tognetti alza sopra la traversa

60' A dialogo mister Galloppa col vice Luca Antonelli, per il momento però nessun cambio per la Fiorentina

58' Accelerazione bruciante di Njie che supera Harder ed entra poi in area superando di slancio anche Biagetti, bravissimo però il capitano viola a chiuderlo opponendosi anche col corpo, da difensore puro

56' Terzo angolo di fila per la Fiorentina, che sta alzando il pressing e spingendo a caccia del gol del vantaggio. Stavolta mette bene fuori di testa Dellavalle e poi Ievoli sparacchia sul fondo per evitare la ripartenza granata

54' RUBINO! Prova a sorprendere Abati sul primo palo e non calcia male il talentuoso attaccante gigliato, si tuffa però bene alla propria sinistra Abati e respinge il tiro del giocatore viola

53' Bellissima giocata di Braschi che guadagna con un pregevole movimento spalle alla porta il fallo di Bianay. Piazzato invitante per la Fiorentina da posizione centrale, a 20 metri dalla porta del Torino

51' Si incarica della battuta Romani col mancino ma non calcia bene: pallone altissimo

50' Veloce ripartenza viola, fallo di mano di Silva e punizione per la Fiorentina da una mattonella interessante ai 20 metri dalla porta difesa dal portiere del Toro Abati

49' Corner di Silva, esce col pugno Tognetti, difesa gigliata che poi riesce in qualche modo ad allontanare il pallone dalla propria area di rigore

49' Ottiene un corner Savva, che punta ancora Fortini ma viene chiuso dal difensore viola che interviene con tempismo

46' Sfonda sulla destra Savva, che poi spara in mezzo in maniera forte ma troppo frettolosa, la difesa viola allontana il suggerimento poco preciso del cipriota

46' CAMBIO TORINO: entra Dalla Vecchia, esce Ruszel

46' Via al secondo tempo, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45' 1 minuto di recupero

44' Colpo di testa di Sene sul successivo corner di Rubino, pallone alto

44' BRASCHI! Super parata di Abati sul colpo di testa del centravanti viola, innescato da uno splendido cross di Fortini dalla sinistra. Che riflesso del portiere del Toro!

43' Ottima chiusura di Dellavalle che sceglie bene il tempo della chiusura anticipando Caprini

41' Savva mette un pallone invitante sul secondo palo sul quale si avventa Tognetti che sceglie bene il tempo dell'uscita ma non riesce a intervenire sul pallone, sfera che schizza e tocca un calciatore del Torino prima di finire sul fondo: brivido per il portiere viola, ma il pericolo è scampato

40' Ghiaccio sulla caviglia di Caprini che ha preso un colpo sostanzioso. Il duttile attaccante viola però stringe i denti e torna al proprio posto in campo dopo le cure dello staff medico gigliato

39' AMMONITO RUSZEL. Duro fallo di Ruszel su Caprini e il centrocampista statunitense di origini polacche si prende l'ammonizione. Primo giallo della gara per il numero 5 del Torino

37' Che rischio per Abati! Il portiere del Torino interviene in scivolata uscendo di molto fuori dai proprio pali ma riesce a farlo in maniera pulita anticipando il diretto avversario e sparando via la sfera sulla ripartenza della Fiorentina

36' Traiettoria molto insidiosa di Ruszel che si alza a campanile dopo una deviazione aerea, Tognetti efficace nell'alzare la sfera sopra la traversa senza badare troppo allo stile

36' Cross di Marchioro dalla destra, tocca di testa Baroncelli e sarà calcio d'angolo per il Torino

34' Esecuzione terrificante di Dellavalle, che calcia in orbita con un tentativo senza nè capo nè coda, pallone altissimo e Tognetti può tirare un sospiro di sollievo

33' Baroncelli stende Padula in maniera irruente e molto avventata. Punizione ghiotta per il Torino, ai 16 metri dalla porta di Tognetti ed in posizione pressochè centrale. Pericolo per la Fiorentina

32' Bravo Sene a vincere nettamente il duello fisico con Marchioro, ma poi decisamente egoista a cercare il tiro da posizione troppo defilata: il suo destro è debole e non può impensierire Abati, che blocca senza alcun problema

28' Ingenuità di Biagetti che traccheggia troppo col pallone e rischia di perderlo in zona molto pericolosa con la squadra in uscita, commette però fallo su di lui Njie e la Fiorentina può così uscire ottenendo un calcio di punizione

27' Pallone dentro l'area della Fiorentina sul quale provano ad avventarsi Padula e Ciammaglichella, esce bene però Tognetti che abbranca la sfera in presa

21' Spende un fallo tattico Silva che rischia seriamente il giallo stendendo Braschi dopo una brutta palla persa. Stavolta però l'arbitro Bordin lo grazia, non estraendo il cartellino

19' Si accende Caprini che viaggia a sinistra e riesce a penetrare nell'area del Torino prima di mettere al centro, pallone basso che viene deviato e termina tra le braccia di Abati

18' FORTINI! Palla d'oro di Caprini che mette in porta di prima l'esterno viola sugli sviluppi di una ripartenza, il giocatore gigliato a tu per tu col portiere del Toro Abati in uscita calcia col sinistro ma si fa murare la conclusione! Colossale occasione per la Fiorentina!

18' Stacca Sene e allontana il pallone, fermata l'azione del Torino

17' Perde malamente e banalmente palla la Fiorentina, riparte veloce il cipriota Savva che guadagna un calcio d'angolo di cui si incaricherà il brasiliano Silva col mancino

16' Nessun dubbio, nel primo quarto d'ora di gara il calciatore viola che ha toccato più palloni è il portiere Laerte Tognetti. La Fiorentina si affida sempre all'impostazione del proprio estremo difensore per cercare e creare il varco in grado di sorprendere il Torino

14' Njie stende Harder e poi sparacchia via il pallone in maniera polemica, l'arbitro Bordin lo va a redarguire, cercando di far calmare la punta gambiana

13' Cross dalla destra di Savva, Ievoli rimedia una testata dopo la respinta di Baroncelli, l'arbitro ferma il gioco assicurandosi poi delle condizioni del centrocampista viola, che anche se un po' dolorante riesce a proseguire la gara

11' CIAMMAGLICHELLA! Botta da fuori del centrocampista del Torino che spara forte dai 25 metri circa, conclusione potente ma alta sopra la traversa

9' Ottimo sviluppo dell'azione della Fiorentina con Rubino che poi apre per Sene a destra, prova ad accentrarsi il senegalese con Biagetti che si allarga liberandogli spazio, ma pasticcia inciampando quasi sul pallone e perdendone malamente il possesso

7' Molto chiuso il Torino, che cerca di chiudere tutte le vie di passaggio alla Fiorentina, che cerca di impostare il gioco da Tognetti. Piena fase di studio della gara, con due squadre e soprattutto due allenatori che si conoscono molto bene

5' Sulle tribune del Dall'Ara presente tutta la dirigenza viola, dal responsabile del settore giovanile gigliato Angeloni a Pradè e Burdisso fino a Ferrari

2' Fallo di mano di Biagetti e subito punizione interessante per il Torino dal vertice sinistro dell'area di rigore viola. Accelera il francese Bianay e ottiene un piazzato molto invitante per la squadra granata: calcia Dellavalle, deviazione di un calciatore viola che allontana la minaccia

1'Partiti! FORZA VIOLA!

Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo, pochi minuti all'inizio della sfida tra Fiorentina e Torino, che si giocano la Coppa Italia Primavera

Dopo l'ottimo successo sull'Atalanta di ieri sera, un'altra Fiorentina scenderà questa sera in campo per provare a vincere un trofeo. La Primavera di Daniele Galloppa, alle 20:30, sarà impegnata sul campo del Dall'Ara di Bologna per la finalissima di Coppa Italia. Lo sfidante il Torino, compagine che in campionato si posiziona undici lunghezze sopra ai Viola, ben distanti dai primi posti.

FiorentinaNews.com non vi lascia nemmeno in questa speciale occasione, accompagnandovi con la consueta DIRETTA TESTUALE dell'incontro, minuto per minuto, azione per azione. Per non perdervi nemmeno un'emozione della finale di Coppa Italia Primavera, aggiornate costantemente questa pagina, cliccando sul tasto f5 del vostro pc oppure aggiornate la stessa dall'apposita icona per smartphone e tablet. C'è una Coppa in palio, e dopo la delusione della passata stagione, i ragazzi della Primavera vogliono provare a regalare una gioia in memoria del compianto Joe Barone. Forza Viola!