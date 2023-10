Clamoroso al Teatro dei Sogni, anche noto come Old Trafford. Il Manchester United esce vincitore da una gara pazza contro il Brentford, il club - per intendersi - che quest'estate aveva cercato di soffiare Nico Gonzalez alla Fiorentina. Ma nei Red Devils ora ci gioca Sofyan Amrabat, ancora sottotono da quando si è preso la titolarità nell'undici di ten Hag.

Dopo una prestazione tutt'altro che memorabile, il marocchino è stato sostituto al 87', quando la sua squadra era ancora sotto per 1-0. McTominay, al suo posto, prima riesce a trovare il gol del pari pochi minuti dopo il suo ingresso in campo ed infine, praticamente allo scadere di tempo, regala a ten Hag una serata decisamente più serena. Panchina salva per il tecnico olandese, che adesso dovrà anche riflettere sull'impiego dell'ex Fiorentina.