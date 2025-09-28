Male Amatucci nella sconfitta del Las Palmas. Dopo un buon inizio di stagione, una piccola battuta d'arresto
Credits: udlaspalmas.es
Per la prima volta sottotono Lorenzo Amatucci, centrocampista della Fiorentina in prestito in Spagna, al Las Palmas.
KO per Amatucci
Sconfitta interna per 1-0 contro l'Almeria che ha anche centrato un palo nella ripresa. Due espulsi uno per parte, in un match alquanto nervoso e spigoloso.
Bocciatura per il Viola
Il viola Amatucci non è stato brillante nella costruzione del gioco come invece accaduto in altre occasioni. E all'83' è stato sostituito; la sua esperienza in La Liga resta comunque molto positiva, per il giocatore che l'anno scorso si è fatto le ossa in Serie B con la maglia della Salernitana.
