Dopo la sconfitta patita contro la Fiorentina, la posizione e la classifica dell'Udinese sono tutt'altro che buone.

Il direttore di SportItalia, Michele Criscitiello, dopo lo 0-2 contro i viola punta il dito contro l'allenatore bianconero: “Sottil ha delle responsabilità e l'Udinese deve stare attenta a non snobbare questo campionato pericoloso. Manca leadership e mancano i gol. Manca esperienza. Il campionato dei friulani è già iniziato ma qualcuno dovrebbe ricordarlo anche a Sottil. Eppure le avversarie in questa prima fase non erano proprio imbattibili”.