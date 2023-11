Champions League, il Napoli non va oltre il pari, in casa, contro una squadra che perdeva da mesi. Mentre Cabral...

Serata di Champions League per il Napoli di Rudi Garcia. Impegnato in casa contro l'Union Berlino di Bonucci, il club azzurro non è andato oltre l'1-1, contro una squadra che perdeva da più mesi.

Nel primo tempo ha segnato Politano per gli Azzurri, mentre nel secondo ha pareggiato Fofana in contropiede. Napoli in attesa del match fra Real Madrid-Braga del suo gruppo.

In un'altra partita, del girone dell'Inter, la Real Sociedad ha strapazzato il Benfica per tre reti a una. Arthur Cabral, l'ex attaccante della Fiorentina, è partito titolare, ma è stato cambiato all'ora di gioco, reo di non aver contribuito alle azioni offensive dei suoi compagni. La sua avventura portoghese, dunque, continua a non decollare…