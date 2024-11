FOTO - La Fiorentina sorride, Gudmundsson si allena regolarmente in gruppo: il rientro tra i convocati è più vicino

Buone notizie per la Fiorentina, verso la gara di domenica sera contro l'Inter. La squadra di Raffaele Palladino si è allenata anche questo pomeriggio, in vista della rifinitura di domani, e sul fronte Albert Gudmundsson arrivano risposte più che positive. L'islandese si allena regolarmente in gruppo, come testimonia lo scatto del club.

Gudmundsson regolarmente in gruppo, convocazione più vicina

Palladino lo aveva detto, nella conferenza stampa pre-Pafos: “Ringrazio lo staff medico perché Albert sta rientrando prima del previsto. Conto di riaverlo contro l'Inter”. Adesso il ritorno nella lista dei convocati è sempre più vicino: domani arriverà il responso. Potrebbe comunque slittare alla prossima settimana, certamente non partirà titolare domenica.

