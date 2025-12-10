Kostiuk: "La Fiorentina non merita di essere ultima, ha anche speso tanto. Forse è più importante la partita contro il Verona..."

Alla vigilia della gara di Conference League contro la Fiorentina, il tecnico della Dinamo Kiev Ihor Kostiuk è intervenuto in conferenza stampa: “Siamo qui per vincere. Siamo nelle stesse condizioni della Fiorentina, non è un momento facile per noi. Come uscire dalla crisi? Non faccio promesse, garantisco però che nessuno sarà indifferente di fronte alla proposta di gioco. Poi, per loro, forse è più importante la partita contro il Verona rispetto a quella di domani… Si deciderà tutto sul piano del gioco”.

“Fiorentina? Non merita di essere ultima, sappiamo quanto ha speso”

Sulla Fiorentina: “Abbiamo visto le partite, non ci siamo persi niente. E posso dire che, anche quando ha pareggiato o perso, non ha giocato male e ha fatto buone prestazioni. Magari ha avuto anche sfortuna. Non si merita di stare ultima in classifica in campionato, è pur sempre una bella squadra. Sappiamo anche quanto ha speso in estate per costruire la rosa”.

“Domani sarà dura, ma abbiamo una chance”

Quanto è importante la Conference? “Non c'entra la storia della Dinamo, vogliamo fare un percorso importante e degno del club. La Fiorentina propone un bel calcio, così come tutti i club italiani, quindi domani vedremo cosa riusciremo a fare. Siamo certi di avere una chance per andare avanti in coppa”.