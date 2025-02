Nonostante il clima non sia dei migliori in casa Panathinaikos, in poche ore i tifosi biancoverdi hanno esaurito il settore ospiti del Franchi

E' stata la stessa società greca ad annunciarlo: il settore ospiti del Franchi per Fiorentina-Panathinaikos del 13 marzo è già esaurito. Nonostante il clima in casa dei greci non sia dei migliori dopo la sonora sconfitta contro l'ultima in classifica, i tifosi biancoverdi hanno acquistato in poche ore tutti i tagliandi a disposizione per il “formaggino" che in Conference, lo ricordiamo, ha l'obbligo di avere una capienza di circa 1000 posti. Questo il comunicato del Pana:

“Il Panathinaikos FC annuncia l'esaurimento dei biglietti disponibili per la partita di UEFA Conference League Fiorentina-Panathinaikos. Le richieste degli abbonati e dei tifosi che hanno viaggiato per le precedenti trasferte prioritarie delle competizioni europee, hanno superato nel giro di poche ore i biglietti che erano stati messi a disposizione del Panathinaikos”.