Pessimismo attorno alla presenza di Martinez Quarta a Torino. Intanto, però, arriva una buona notizia per l'argentino

Non ci siamo ancora per il ritorno in campo di Lucas Martinez Quarta. Il centrale argentino della Fiorentina non aveva giocato contro la Lazio per problemi addominali, che l'avevano inoltre costretto al ricovero in ospedale.

L'argentino ha lasciato l'ospedale

Fortunatamente, oggi stesso l'ex River è stato dimesso da Careggi, dopo alcuni giorni di osservazione. Come raccolto da FiorentinaNews.com, il difensore però non sarebbe ancora pronto per tornare ad allenarsi, compromettendo quindi anche la sua possibile convocazione per Torino.

Difesa ancora ridotta all'osso in Piemonte

Italiano, dunque, sarà obbligato a schierare - ancora una volta - i suoi unici due difensori centrali: Milenkovic e Ranieri. Quarta, tuttavia, dovrebbe essere in grado di recuperare per la gara di andata contro il Maccabi Haifa di Conference League.