Se ne riparla sì...ma dopo Riyad

La Supercoppa che si gioca in Arabia, sta catalizzando gran parte delle attenzioni della Fiorentina. Sono partiti alla volta del Medio Oriente anche i dirigenti gigliati, Joe Barone e Daniele Pradè, e questo fatto fa capire come alcune manovre di mercato siano state messe nel congelatore.

Questione rimandata

Se ne riparlerà…ma dopo Riyad di alcune situazioni, a cominciare dall'innesto di una prima punta, con Kean che, nonostante tutto quanto sta emergendo in queste ore (presunta preferenza di una destinazione all'estero) resta in corsa.

Brekalo bloccato

Stesso dicasi per la cessione di Brekalo che è stata bloccata per il momento. Per il croato si sono messe in coda Salernitana, Besiktas e Dinamo Zagabria: ma tutto è rimandato alla prossima settimana.