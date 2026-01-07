Conte, che disastro! Il Napoli viene fermato dal Verona al Maradona. Fiorentina sempre ultima col Pisa: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Due sono state le gare andate in scena in questo pomeriggio infrasettimanale di Serie A. Sorpresa al Maradona dove il Verona si è ritrovato in vantaggio per 2-0 con lo stupore dei padroni di casa.

Napoli, ma che fai!

Accorciate le distanze ad inizio ripresa con McTominay, il Napoli è stato fermato dal VAR che ha annullato la rete del possibile pari a Hojlund. Per fortuna (anche della Fiorentina), Di Lorenzo ha trovato il gol del pareggio a dieci dalla fine. Purtroppo però i partenopei campioni d'Italia non sono riusciti a ribaltare il risultato: 2-2 finale e Verona che sale a +1 sui Viola che fra pochissimo scendono in campo all'Olimpico.

Palladino sconfigge Italiano

Nell'altra partita delle 18:30, il Bologna dell'ex viola Italiano ha dovuto cedere letteralmente al suo successore sulla panchina della Fiorentina. Palladino, infatti, ha sbancato in Emilia grazie ad una doppietta di Krstovic. 0-2 per l’Atalanta e Bologna che resta fermo a quota 26.

E così il Verona…

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 39, Milan 38, Napoli 38, Roma 36, Juventus 36, Como 33, Atalanta 28, Bologna 26, Lazio 24, Sassuolo 23, Torino 23, Udinese 22, Cremonese 21, Cagliari 18, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona 13, Fiorentina 12, Pisa 12.