Moise Kean ha scelto di non accettare la corte serrata dell’Al-Qadisya e il cospicuo (eufemismo) ingaggio offerto, non volando perciò in Arabia dopo la fantastica stagione con la Fiorentina. Tuttavia, il club saudita nel frattempo non è certo rimasto a guardare, prendendo le proprie contromisure.

Retegui vola in Arabia

La squadra di Khobar ha infatti virato con prepotenza su chi aveva segnato ancora più di Kean nell’ultima Serie A, ossia Mateo Retegui. Il giocatore classe ’99 si è convinto ad accettare la mostruosa proposta araba, e andrà a percepire circa 20 milioni di euro netti a stagione.

Grande incasso per Percassi

L’Atalanta incasserà una cifra attorno ai 67 milioni di euro per la cessione del proprio centravanti, che potrebbe anche salire con i bonus. La trattativa è definita, si attendono solo gli ultimi sviluppi e poi l’ufficialità.