Di Gennaro: "Italiano allegro dietro, ma la Fiorentina gioca benissimo. Mi rifiuto di pensare che Saponara non possa giocare nell'Hellas"

Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, è però a Verona che Antonio Di Gennaro ha colto il suo successo più importante, andando a vincere lo storico scudetto nella stagione 1984/85.

I rimproveri fatti a Italiano

Nella settimana in cui queste due squadre si affrontano, Di Gennaro, che ora fa il commentatore televisivo, è stato intervistato da L'Arena: “La Fiorentina gioca benissimo - ha detto - A Italiano rimproverano di essere poco concreto là davanti e allegro dietro. Ecco, se l’Hellas può sorprendere la Fiorentina può farlo in contropiede”.

Saponara, c'è qualcosa che non torna

Nella città veneta si aspettano un segnale di vita importante dall'ex viola, Riccardo Saponara, che sta incontrando molte difficoltà in questa stagione: “Qualcosa c’è - è il pensiero di Di Gennaro - Magari non sta bene fisicamente, perché mi rifiuto di pensare che non possa giocare nell’Hellas. I gialloblù hanno bisogno di qualità come il pane”.