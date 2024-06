Bucciantini: "Retegui non ce l'ha fatta ad esprimersi completamente quest'anno, ma ha una qualità che manca alla Fiorentina"

Marco Bucciantini, opinionista televisivo nonché tifoso viola, è intervenuto brevemente a Radio Bruno Toscana dove ha parlato prima del nuovo allenatore della Fiorentina Palladino e poi del possibile colpo di mercato Retegui:

Su Palladino

“Palladino è un giovane che si è messo in evidenza in questi anni a Monza, nonostante la perdita del patron Berlusconi; è molto ambizioso e ha un bel carattere. La sua conferenza stampa dopo la gara contro la Roma ne è un esempio. Ve lo ricordate quando non usò mezzi termini per riferirsi a Mourinho?”.

Su Retegui

"Retegui non ce l'ha fatta a dirci tutto quest'anno, ma bisogna vederlo con una maglia importante, a giocare quaranta partite l'anno. Alla Fiorentina servono giocatori che siano da 6 e mezzo per tutte le gare, non gente da 7 ma che ne gioca solo la metà o altri ancor più bravi ma che se ne guardano più di una decina dal divano perché infortunati. Alla Viola manca come un caro amico di vecchia data il tiro in porta, è diventato un qualcosa di nostalgico e Retegui quello lo cerca in continuazione quello".