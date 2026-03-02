Le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina: con Dodo squalificato, Vanoli sperimenta in difesa. Esordio in viola per Rugani, e Gudmundsson...

Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina, sfida valevole per la 27sima giornata di Serie A, con le due compagini in campo tra un'ora.

Le scelte di Vanoli

Passato - non senza faticare - il turno di Conference, la Fiorentina torna in campo in Serie A stasera, al Bluenergy Stadium. Squalificato Dodo e infortunato Solomon, Vanoli si affida agli ‘adattamenti’ e disegna una difesa a 4, davanti al solito De Gea, che vedrà Parisi operare sulla destra e Ranieri sulla fascia sinistra: in mezzo, accanto a Pongracic, ci sarà l'esordio di Rugani in maglia viola. Più ‘standard’ dal centrocampo in su: Fagioli in regia, con Mandragora e Brescianini come mezzale. Davanti torna Gudmundsson dopo lo stop, alla sinistra del confermato Kean: sulla destra spazio ancora a Harrison.

Le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Parisi, Pongracic, Rugani, Ranieri; Brescianini, Fagioli, Mandragora; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli