Gasperini prepara la gara contro la Fiorentina. Vicina la prima panchina della stagione per un ex obiettivo viola

L'Atalanta prepara la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 17 settembre al Franchi. In vista della prossima gara, Gasperini deve rinunciare forzatamente soltanto al nuovo acquisto El Bilal Touré, che se la vedrà con il suo infortunio fino a fine anno.

Intanto, l'allenatore dei nerazzurri valuta un cambio nel suo scacchiere iniziale. Come riportato dal portale del Corriere di Bergamo, è vicina la prima panchina stagionale per Juan Musso, tra l'altro ex obiettivo della Fiorentina. Per la trasferta a Firenze scalpita Marco Carnesecchi, rimasto a lavorare a Zingonia vista la mancata convocazione in Nazionale.