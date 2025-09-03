UFFICIALE: rinforzo norvegese in attacco per la Fiorentina Femminile. Il comunicato del club

Il mercato della Fiorentina, in ambito femminile, non si è ancora concluso. E per la squadra di mister Pinones-Arce arriva un importante rinforzo in attacco: il club ha ufficialmente acquistato la classe 2003 Iris Omarsdottir, norvegese.

Ecco il comunicato ufficiale:“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Norvegese Iris Omarsdottir. Attaccante, nata il 12 Luglio 2003, arriva dallo Stabæk Fotball Kvinner. La giocatrice è cresciuta nella squadra norvegese, essendo anche la più giovane a debuttare con la loro maglia nel 2018. Da quel giorno ha collezionato presenze e gol, entrando nella top 10 delle marcatrici del Campionato e sfiorando il titolo di Capocannoniere nel 2024. Iris ha scelto il Viola della Fiorentina per la sua prima esperienza all’estero, con cui speriamo possa sollevare il suo primo trofeo. Il suo contratto proseguirà fino al 30 Giugno 2027”.