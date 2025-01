Il terzino destro Michael Kayode ha lasciato la Fiorentina, direzione Brentford. A tal proposito è intervenuto Andrea Ritorni, capo scout della Vigo Global Sport che cura gli interessi del classe 2004. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Ho visto Michael molto provato al momento dell'addio, era molto legato alla Fiorentina e alla città, ci ha lasciato il cuore. La vita è fatta di step. Andare in Premier League è un obiettivo che ci eravamo già prefissati. Questo è un gran percorso”.

“Commisso e Pradè non volevano venderlo… poi sono cambiate le cose”

Sulla scorsa estate: “C'erano già alcune squadre interessate, è vero, ma Commisso e Pradè hanno deciso di non venderlo. Poi sono cambiate le cose. Dobbiamo rispettare Palladino, anche perché effettivamente Dodo sta facendo un ottimo lavoro in viola. Per questo Kayode non giocava. Spero che il club riceva il massimo da quest'operazione dal punto di vista finanziario”.