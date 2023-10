Da poco terminata la partita tra Juventus ed Hellas Verona allo Juventus Stadium di Torino. Una vittoria, quella dei bianconeri, arrivata all'ultimo secondo di partita dopo i 6 minuti di recupero grazie alla rete di Cambiaso. Il terzino si è avventato sul pallone dopo il palo colpito da Milik. Finisce 1-0.

Durante la partita Moise Kean si è visto annullare ben due gol dal VAR dopo la convalida dell'arbitro Feliciani, uno al 14' (per fuorigioco) e uno al 54' (per fallo dell'attaccante bianconero). La prossima partita dei bianconeri in Serie A sarà contro la Fiorentina il 5 novembre al Franchi.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 23, Inter 22, Milan 21, Fiorentina 17, Napoli 17, Atalanta 16, Bologna 15, Roma 14, Lazio 13, Lecce 13, Torino 12, Monza 12, Frosinone 12, Genoa 11, Sassuolo 11, Verona 8, Empoli 7, Udinese 6, Salernitana 4, Cagliari 3.