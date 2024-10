Il Nottingham di Milenkovic vola verso la zona Champions e il centrale serbo è sempre grande protagonista

Avvio di stagione magico per il Nottingham Forest che in estate ha puntato su Nikola Milenkovic, strappandolo alla Fiorentina dopo sette stagioni. Ieri sera il club inglese ha vinto per 3-1 in casa del Leicester, rafforzando la sua posizione ai piedi della zona Champions (quinta piazza a quota 16 punti), con Milenkovic ancora titolare in coppia con un vecchio obiettivo viola come Murillo.

Per l'ex centrale della Fiorentina fin qui percorso netto in Premier: otto presenze, tutte da titolare, e nessun minuto saltato.