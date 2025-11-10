La Gazzetta dello Sport: Il frullatore in cui è entrato Vanoli

Due pagine dedicate a Genoa-Fiorentina presenti all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 34

Il titolone sulla gara è: “De Rossi-Vanoli un sorriso a metà”. E ancora: “Genoa e Fiorentina tra errori e gol restano in Zona B”. Sommario: “Colombo protagonista nel bene e nel male: provoca un rigore, ne sbaglia uno, segna il 2-2”.

Pagina 35

Qui ci sono le dichiarazioni di Vanoli che dice: “Sono entrato in un frullatore. Adesso tutti coinvolti”. Poi aggiunge: “Dalla zona Champions alla salvezza: c'è da lottare”. Piccoli deluso: “Dobbiamo andare a Medjugorje”.