Maresca sembra snobbare la Conference League: "Faremo di tutto per riportare il Chelsea in Champions anche se non sarà semplice"

In vista dell’appuntamento di campionato di domani contro il Brighton l’allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia, tornando a parlare di quali siano gli obiettivi stagionali dei Blues: il tecnico sembra focalizzarsi sul raggiungimento di un posto Champions, mettendo in secondo piano la Conference League. Questo un estratto delle sue considerazioni:

”Non credo che quello che abbiamo fatto possa essere cancellato o non essere buono. Quello che abbiamo fatto è lì. Penso che, sfortunatamente, dalle coppe nazionali, siamo fuori. Il nostro viaggio in Premier League e Conference League è stato fantastico. Cercheremo di finire nel miglior modo possibile. Non dimenticare che negli ultimi due anni, il Chelsea non è mai stato tra i primi quattro. Quest'anno abbiamo trascorso quasi tutta la stagione tra i primi quattro. Questo dimostra a tutti che siamo nella giusta direzione. Faremo del nostro meglio per portare questo club dove merita di essere in Champions League”.

“Faremo il nostro meglio per riportare il Chelsee in Champions League”

Ha anche parlato dell’obiettivo di riportare il Chelsea in Champions League: ”Non ho detto che il nostro obiettivo è la top four. Il club non l'ha mai detto. Quando ho firmato, l'obiettivo era giocare la Champions League in due anni. Non in un anno. Ecco perché l'ho detto tante volte. Il Nottingham Forest sta andando alla grande, congratulazioni a loro. Vedremo come finiremo. Ora non è il momento. Non sto dicendo di fare qualcosa di diverso oggi rispetto a un mese fa. Cerco di migliorare e vedremo alla fine della stagione”.

“Mi aspettavo di avere un momento di difficolta, tutti l'hanno avuto”

Ha poi aggiunto: ”Mi aspettavo un periodo in cui avremmo avuto difficoltà con i risultati. Non dimenticare che abbiamo vinto l'ultima partita di Premier League. La cosa positiva degli infortuni è che siamo tutti nella stessa situazione, il City ha avuto Grealish fuori, l'Arsenal non so quanto sia importante l'infortunio per l'attaccante